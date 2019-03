Etchevehere: "Si estamos como estamos es por Gobierno como los de Lavagna"

Etchevehere.mp3







"Hay que destacar y volver a agradecer a decenas de miles de productores, muchas veces se dice que la Argentina el año pasado con la sequía perdió nueve mil millones de dólares; pero a esa plata la perdió gente de carne y hueso que invirtió, arriesgo su capital, y le fue mal por la sequía". Luis Miguel Etchevehere, Secretario de Agroindustria de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que

Sobre las críticas de Lavagna, dijo que " subió las retenciones a los lácteos y a las carnes, cuando en aquel momento se discriminaba al Campo. No nos gustan las retenciones, fueron puestas por una emergencia".



"Me parece que el desafío de crecer que plantea Lavagna no tiene sentido, por algo estamos como estamos, es por la política del Gobierno de Lavagna y del Gobierno de Cristina Fernández. Nosotros queremos solucionar la cuestión de fondo", agregó.



Acerca de las declaraciones de Marcos Peña sobre Lavagna, dijo que "Las políticas que ellos aplicaron dieron resultados negativos, el Gobierno de Cristina Fernández mintió, dejó un país sin producción, energía, con Mauricio Macri tenemos una cosecha récord de trigo. Se realizarán más viajes de camiones y todo el trabajo que genera. Cristina Fernández fue el peor gobierno de los últimos 200 años".



"En Expo Agro Mauricio Macri fue recibido con mucho cariño, yo creo que en La Rural lo van a recibir con cariño. La gente sabe que Macri es un luchador", finalizó.

