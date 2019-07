Eugenio Burzaco: "El Servicio Cívico no tiene nada que ver con la colimba"

Eugenio Burzaco.mp3







Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre la creación de un Servicio Cívico Voluntario para los jóvenes que no traban ni estudian.





Repasá las frases de la nota





-"El servicio civil voluntario se pensó para chicos que no estudian ni trabajan, para darles una oportunidad educativa, de contención a través de la estructura de gendarmeria que tiene en todo el país. El curso dura 3 meses, la idea es que los chicos vuelvan a escolarizarse"



-"La idea es que el Estado les dé una mano camino al futuro, no tiene que ver con la formación militar, ni uso de armas. No sirve que le pongan miedo a la sociedad, además es voluntario"



-"Algunas escuelas tienen áreas especificas, ejemplo creación de drones, comunicaciones"