Eugenio Burzaco: "La Taser le da al policía una herramienta intermedia entre el bastón y el arma de fuego"

-"Las Taser es para las Fuerzas Federales. La idea es que las pistolas taser las usen en primera instancia quienes están en aeropuertos o trenes, lugares con gran concurrencia de personas; una de las grandes ventajas del arma es que a diferencia de las pistolas no genera efectos sobre terceros que no estén involucrados en la acción. En un lugar de alta concentración de personas, el arma reglamentaria es muy peligrosa; esto permite que no haya una bala perdida que termine afectando a alguien".



- "Había mucho prejuicio aquí, pero esto se usa en muchísimos países de toda la Unión Europea e inclusive de la región, porque le da al policía o gendarme una herramienta intermedia entre el bastón y el arma de fuego".



-"Se está entrenando a las fuerzas desde hace ya un tiempo".



-"La ventaja del arma es que queda todo registrado"