Ex empleada de Di Doménico: "me dijo que Campillo lo había estafado"

Además, afirmó que "Di Doménico me dijo que Campillo lo había estafado y que era un estafador" y, también que "No me consta que lo haya estafado pero si escuché muchas cosas"





"Nunca pudimos llegar a un arreglo con ellos y en el Ministerio dijeron que no podían hacer más nada por nosotros", dijo.





Sobre las ventas de los vestidos, dijo que "No se cómo se manejaban pero no había muchas.Un vestido de fiesta cuesta entre 3 mil y 4 mil dólares"





"Anualmente vendía aproximadamente 200 vestidos", agregó.









Graciela Romanela, ex empleada de Carlos Di Domenico, habló en Feinmann 910 y contó que