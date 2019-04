EXCLUSIVO | Uno de los pilotos protagonistas del incidente: "Pasó algo que no debería pasar. Estuvimos en riesgo"

Julio Cresta.mp3







"Mi compañero hizo la comunicación, dice que tuvimos un transito, pero no la insultamos a la controladora".



-"Mi compañero da la comunicación a la controladora, pero se mezcla con lo que dice el otro piloto que pasó cerca nuestro"



-"Estuvimos en riesgo porque pasó algo que no debería pasar. Un instrumento que el avión tiene nos alarma la cercanía del otro avión".



-"Hay mucho transito y poca infraestructura".



-"Avianca está pasando un mes complicado, desde marzo no cobramos, nos deben viáticos y parte de febrero".