Fabián Perroni: "No vamos a parar hasta que estos asesinos estén presos."

-"Estamos en la comisaría de San Justo, mientras el personal trabajaba vino un auto, con cuatro personas vestidas de policía, dos van a la oficina del servicio y cuando la ven a la oficial le disparan, entonces sus compañeros disparan, evitando la intención de los delincuentes."



-"Llamamos a las áreas de la policía y a Cristian Ritondo y nos pusimos a trabajar. Se trasladó a Rocio, que fue herida. Ella fue intervenida quirúrgicamente dos veces, por el momento está estable. Las lesiones son graves"



-"Más allá del objetivos que ellos tenían nosotros tenemos hipótesis. La fiscal y las diferentes áreas trabajan en el lugar. No vamos a parar hasta que estos asesinos esté n presos."



-"No se llevaron nada de la comisaría."



- "Rocio fue sorprendida, ya que iba a atender al público."



-"No es obligatorio tener el chaleco anti bala dentro de la comisaría."



-"En la comisaría había 46 detenidos, había personas detenidas que eran barras de Almirante Brown."



-"Muchas veces el personal se enfrenta a los tiros tras un llamado al 911. Los policías estaban trabajando, con sus armas en la cintura y eso les salvó la vida."



-"La imagen muestra que no estaba sola, no estaban distraídos."





