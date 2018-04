Fabian Schunk: "Mi mujer me dijo que lo tenía que denunciar"

"Fue terrible contar lo que vivimos, es a carne viva, como no será fácil para los testigos que fueron victimas y no son denunciantes"



-"Somos siete los denunciantes, en el 2012 me senté con mi señora y le conté lo que pasó. Mi mujer me dijo que lo tenía que denunciar"



-"Durante el juicio me hicieron cuatro horas preguntas, allí conté el abuso. Al comienzo fue psicológico, él nos seleccionaba según nuestra situación, mi padre era muy violento. Teniamos terror de decirlo."



-"Yo tenía 12 años, eramos de una educación rígida, una fe profunda. Me abusó durante dos años."



-"Fui cura, pero no lo vi porque el Obispo en los '90 le hace un juicio canónico. Lo destierran, pero se va y es párroco en una comunidad de Tucumán, todas las victimas lo buscan y lo encuentran. Ahí se desata la denuncia."



-"Monseñor Poli sabe todo porque nosotros entregamos las copias, las denuncias contra esta persona."



-"En el seminario estaba ahogado, mi abuela me dijo que debía ser cura y en el 2005 dejé de ser cura"



