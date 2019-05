Facundo Suárez Lastra: "Una fórmula con dos del PRO no suma nada, es pan con pan"

-"Ayer en Convención Radical se ratificó el rumbo, la pertenencia a Cambiemos, había mucha expectativa por declaraciones de algunos miembros del radicalismo"



-"Pudimos deliberar, escucharnos todos y es una experiencia importante para nuestro partido. El grupo que insultó al Presidente me cayó mal porque no fueron convencionales, fueron juveniles reconocidas, como pasó en Gualeguaychú. A los organizadores se les escapó la tortuga"



-"Se decidió formar una comisión para discutir estrategias políticas, ratificamos la alianza con Cambiemos. Nosotros no vamos por la formula presidencial, si nos gustaría charlarlo y decirles a la gente del Pro que la formula conjunta sería buena, dos del Pro no suma n y que muestren contención a los aliados en los hechos".



-"En la formula sería bueno que se exprese la coalición, el candidato a presidente debe ser Mauricio Macri. La formula presidencial debe ser de confianza del Presidente, Macri debería elegirlo".



-"En la provincia de Buenos Aires aspiramos que siga la misma formula, el Radicalismo se adaptó e insertó bien en la provincia de Buenos Aires".