Fausto Spotorno: "Es seguro que los empleados privados de empresas grandes cobren el bono"

El economista Fausto Spotorno habló en Novaresio 910 sobre el bono de $5000 que decretó el Presidente Mauricio Macri y afirmó que "Quedan dudas del bono porque hay cosas que no se saben, como los empleados públicos"





Además, aseguró que "Es seguro que cobren empleados privados de empresas grandes".





Acerca de los sectores que no percibirían el bono, dijo que "No es que la ley no habilita a algunos sectores, sino que tiene que ver con el momento que también se junta con las paritarias"





"Puede ser que el bono impulse un poco el consumo ", afirmó.