Fausto Spotorno: "No podemos decir que hay datos concretos de recuperación, sí que dejo de caer"

El economista Fausto Spotorno habló en Feinmann 910 y dijo que "Dujovne estuvo exagerado, porque tenía que vender su Gobierno. Es cierto que la economía dejó de caer en enero y febrero, pero para mí no hay signo de reactivación. Quizás recién se ve en abril por el sector agropecuario".



"Se puede decir que la economía dejó de caer y la recesión tocó un piso, si todo sale bien, para el tercer trimestre las cosas cambiarán", dijo.



Además, dijo que "Hubo mala praxis del Gobierno, desde el momento que asumieron el Gobierno sabía del problema fiscal y que tomar deuda era un parche, no debían abusar por el tema de las tasas de interés".



Sobre una de las causas de la crisis, dijo que "La deuda es tan grande que los Mercados le cerraron el chorro. El tema fiscal era clave y fue una causa de la crisis financiera".





Acerca del comentario de Dujovne diciendo que el Gobierno hace rafting, dijo que "El ejemplo me gustó, lo que es cierto es que te caíste en una catarata y estás tratando de salir. Ellos debían tratar la cuestión fiscal de movida y no lo hicieron".



Al hablar del futuro del país, dijo que "No veo piña financiera como el año pasado, porque desde la balanza de pago no tenes un problema. El problema es que en el 2020 se debe renegociar el acuerdo con el FMI porque no te presta nadie".



"La economía dejó de caer, pero aún no dejaron de perderse los puestos de trabajo. Dante Sica dijo que ya no hay despidos", finalizó.