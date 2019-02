Federico Storani: "A los radicales solo nos llaman cuando las papas queman"

Federico Storani, Vicepresidente de la Unión Cívica Radical, habló en Feinmann 910 y dijo que "el mejor camino para contener a mucha gente que hoy no está totalmente contenta con la marcha del gobierno que se habilitaran las PASO. Obviamente las PASO tienen que ser respetadas por todos. "



Sobre si Marcos Peña y Macri prefieren no tener las PASO, afirmó que "No lo entiendo hasta desde el punto de vista de la estrategia electoral. Hay muchos sectores que visiblemente no están del todo contentos y sería bueno habilitar instancias que puedan ser contenedoras. El antecedente inmediato es que Macri surgió de las PASO"



Analizando al Gobierno afirmó que " Aun en los parámetros que se autoimpusieron, no están cumpliendo las metas. Pidió que lo juzguen por la baja de la inflación y de la pobreza, y ninguna se cumple. Ambos índices son hoy negativos"

"Estamos en un escenario con recesión económica e inflación y las proyecciones de inflación son mayores que las previstas. Cuando la crisis es profunda y prolongada se impone ampliar la base de sustenación, por eso pedimos que se habiliten las primarias abiertas.", agregó.



Sobre quién competiría en las PASO contra el presidente, dijo que "Eso lo decidirá la convención del radicalismo que se tiene que reunir en abril o mayo. Martín Lousteau puede ser uno de los candidatos, como también podría serlo Alfredo Cornejo o el propio Gerardo Morales, con buena gestión en Jujuy."



Acerca de que los radicales se despertaron tras el triunfo en La Pampa, dijo que "El gobierno no quiso llegar a una lista de acuerdo, creyó que Carlos Mac Allister, por el apoyo del gabinete nacional y el aparato mediático, iba a ganar sencillamente, pero fue al revés. Tienen que empezar a ver un poco más que el país no se agota en Capital Federal y que existe otra realidad"



Sobre qué le dice a los correligionarios arrepentidos de haberse acercado a Macri, afirmó que " Mantengo que nosotros debíamos garantizar el equilibrio y control de poder, la posibilidad de la alternancia, y que allí hicimos una enorme contribución a Argentina. Lo que teníamos como expectativa de construir un gobierno de coalición no ha existido, ha sido simplemente una coalición electoral. No que nos llamen cuando las papas queman y cuando se va la crisis las mesas desaparecen. Eso no es un gobierno de coalición.



Finalmente, sobre la situación de Córdoba, similar a La Pampa, con la competencia entre Mario Negri y Ramón Mestre, afirmó que "Al menos compiten dos radicales de cuna. Córdoba es fundamental, sostuvo para la elección de Macri el 31% de votos. Es un distrito importante por lo poblado"