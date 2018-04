Federico Suarez: "Con la ideología política no se educa a los chicos"

"Se llega al paro porque después de 15 reuniones y 6 propuestas salariales los gremios docentes eligen una medida de este tipo, dejan a los chicos sin clases, es la peor decisión. nosotros apostamos a que los chicos estén en las aulas"



-"Los gremios tienen la función de buscar una mejora, pero nosotros también lo queremos. Lo que no nos parece bien es que los chicos sean tomados como rehenes. Es una discusión de adultos, esperamos que no haya intención política, este Gobierno se sienta representando al E stado, no como Cambiemos."



-"El año pasado hubo una muy buena propuesta, en un año electoral, que hicieron 17 días de paro. Vamos tres días de paro, esperemos que no se mezcle la ideología. Con la ideología política no se educa a los chicos"



- Paro de los médicos: "Hicimos un acuerdo paritario con los estatales, gran parte del sistema de salud pública está dentro. Este es un sector minoritario de la salud."



-"El acuerdo fue del 15 por ciento, en tres tramos y presentismo. Siempre cuesta Cicop."



- El Gremio del Bapro falsificó la firma de la Gobernadora María Eugenia Vidal: "Me parece muy grave, estamos evaluando que acción tomar. No sólo se falsificó la firma, sino que se miente en el contenido."



-"Hay dos reclamos, por un lado la paritaria y en segundo lugar la reform a jubilatoria porque la provincia sustentaba las jubilaciones. Además se jubilaban más jóvenes. Lo hicimos para que los bonaerenses no paguen tanto. Hay que sacar privilegios porque después no se pueden pagar. La provincia requiere prioridades"



- Diputados ganan mucho dinero, docentes poco: "María Eugenia Vidal hace años que dice que los docentes deben ganar mejor, como los médicos, el servicio penitenciario y la policía; pero debemos darnos cuenta que la sabana es corta."



-"En el 2015 Daniel Scioli dio una paritaria muy alta y cuando llegamos no podíamos pagarlo."

Escuchá el audio de la nota