Felix Loñ sobre el aborto: "Sería conveniente hacer un plebiscito"

-"Yo estoy a favor del aborto, pero con algunas limitaciones. Las situaciones son de mujeres embarazadas que no son atendidas en los hospitales públicos, y van a otros lados con problemas de salud."



-"En violaciones debe permitirse el aborto, sobre todo en chicas de 13 años."



-"No estoy de acuerdo que aborten por abortar, porque no quieren tenerlo."



-"Sería conveniente hacer un plebiscito, o consulta popular, que puede ser vinculante o no."



- Cobro a extranjeros: "Todos los habitantes gozan de los derechos, pero de acuerdo con las leyes, no hay derechos absolutos para nadie."





