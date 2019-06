Felix Loñ: "Es absurdo que se hagan las PASO si no hay competencia"

Felix Loñ.mp3







Felix Loñ, abogado constitucionalista, habló con Luis Novaresio sobre la posibilidad que tienen los legisladores nacionales de sancionar una ley que derogue las PASO.





"Duhalde quiso poner una ley, luego Néstor Kirchner la pone en vigencia, es absurdo que si no hay competencia se hagan las Paso. El Gobierno que se preocupa de los gastos innecesarios porque no lo modificó a través de una ley"



-"Sólo se tiene que poner que deroga una ley y listo. No puede hacerlo por decreto"



-"Es de sentido común no hacer las Paso"