Felix Loñ: "Stornelli no debería apartarse de la causa de cuadernos porque está investigando"

Felix Loñ, abogado constitucionalista, habló en Feinmann 910 y dijo que " Alejo Ramos Padilla declara a Carlos Stornelli en rebeldía por no ir a declarar donde fue citado. Esto no dispone un arresto porque Stornelli está protegido por los fueros. Es muy confuso, que hasta el Procurador pide un descargo para que se presente a declarar".



Además, dijo que "El Procurador investiga la situación, Stornelli sostiene que lo quieren sacar de la investigación de los cuadernos. Se agrega que el Gobierno dice que se lo quiere sacar de la investigación del episodio de Centeno. Los hechos ocurrieron en Capital eso se debe tener en cuenta".



"Stornelli no debe apartarse de la causa de los cuadernos", sentenció.



Sobre el fallo de la Corte, dijo que "Estoy de acuerdo con el fallo de la Corte que beneficia a los jubilados. Es raro la posición de Rosenkrantz. No es mucho una jubilación de 50 mil pesos, porque ese ingreso no permite lujos, aunque muchos jubilados ganan menos".



Acerca de la pelea por el CIJ, dijo que "El Centro de Información Judicial es una pelea entre Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Lo designan presidente de la Corte y le cortan posibilidades de tener independencia suficiente".



"El Procurador y Ramos Padilla investigan a Stornelli, por eso hay confusión, yo le digo que hay que ver la competencia del Juez, el lugar donde ocurrieron los hechos", finalizó.