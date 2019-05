Fernando Gray: "La fórmula a Gobernador sintetiza muy bien lo que pensamos en el partido"

Fernando Gray.mp3







Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría, habló con Eduardo Feinmann sobre la presentación de la candidatura de Axel Kiciloff como Gobernador y Verónica Magario a Vicegobernadora.





- "Nosotros estamos contentos por la fórmula nacional, porque sintetiza muy bien lo que pensamos desde nuestro espacio y porque tiene consenso, y la formula a Gobernador sintetiza lo que pensamos para la provincia".



-"Hasta ayer había varios candidatos a gobernador, pero a partir de hoy tenemos una fórmula que el peronismo apoya rotundamente, encabezada por un dirigente importante que reconocemos como Axel Kicillof y por la intendenta del distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Venimos hablando hace tiempo y estamos todos alineados con esta fórmula".



-"Mientras uno ve que el resto de los espacios políticos están todos peleándose por candidaturas, nosotros ya tenemos estos temas resuelto s y nos estamos organizando en forma adulta y responsable para las próximas elecciones".



-"Era algo que se venía charlando, lo íbamos a hacer en Merlo, quedan pocos días para el cierre de lista, nosotros creemos que era oportuno conocer las formulas para organizar el resto. Nos quedan 135 municipios ahora, donde debemos buscar los mejores hombres y mujeres para que sean nuestros candidatos".



-"A mí me gustaría que esté en la lista de diputados Máximo Kirchner, hace mucho que trabaja con nosotros en la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde el Peronismo tomamos la iniciativa política, hace un mes que generamos hechos políticos de la agenda diaria, eso es importante, el Peronismo está en la escena".



-"Estas son las formulas para competir."



- Sobre una humillación a que anuncie la formula Insaurralde: "Esto es un proyecto, no son nombres, seguramente Martín Insaurralde tendrá un lugar importante. Todos trabajaremos para la formula, no hay animo de buscar diferencias"



-"En la provincia de Buenos Aires teníamos muchos candidatos. Para que Cristina Fernández elija un candidato el candidato debe medir bien, y Axel Kicillof es el que más mide".



-"Yo tengo una reelección más en Esteban Echeverría. Se viene una renovación en varios distritos".