Fernando Gray: "Me gustaría que el candidato a Gobernador sea un Intendente"

-"Desde el peronismo bonaerense estamos satisfechos con la candidatura de Alberto Fernández, nos permite abrir al electorado, con Cristina Fernández estaban los electores que siempre nos siguen"



-"Hoy hablaremos desde lo electoral hasta políticas publicas, en Cañuelas nos reunimos y con muchos intendentes hablamos de estas políticas. Tenemos que analizar con el tema de salud, educación porque intendentes debemos invertir en infraestructura de colegios, en la policía, cosas que eran de la provincia".



-"Yo soy el presidente del Partido y no puedo tomar postura por ningún candidato para la provincia de Buenos Aires. Los intendentes estamos todo el día gestionando, en contacto con la gente, a mí me gu staría que un intendente sea gobernador. Yo no quiero ser candidato a Gobernador. Yo no puedo tomar partido por una persona".