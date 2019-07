Fernando Grey: "Está en riesgo la transparencia electoral por la manipulación de datos"

- "Estaba recorriendo una escuela en el Municipio que es el aniversario. Llovió mucho en poco tiempo y estamos recomponiéndonos, tenemos Defensa Civil en la calle porque nos cruzan tres arroyos, río Matanza".



-"Nosotros estamos diciendo que está en riesgo la transparencia electoral por la manipulación de datos. En verano hubo un intento de desdoblamiento de las elecciones, luego un intento de adelantar las elecciones provinciales, quisieron eliminar las primarias y hasta hace poco hablaban del costo de las elecciones, después sacaron decretos sobre la forma de votación de los argentinos en el exterior, las fuerzas de seguridad y las personas privadas de su libertad, quisieron eliminar las actas de escrutinio y los telegramas con la supues ta intención de digitalizarlos, luego fueron y vinieron con las colectoras, cambiaron la empresa que va a hacer el escrutinio (Indra), con una empresa cuestionada en cuatro de los cinco continentes. Y también problemas en el padrón electoral de los jóvenes, en 36 años de democracia nunca hubo un problema con el escrutinio: es la primera vez que tenemos que plantarnos respecto a esto, ¿por qué a menos de un mes de las elecciones siguen cambiando cosas?".



-"En las escuelas habrá una trasmisión de datos digital, del telegrama, lo que pasa es que no tenemos buena conectividad en el país, para trasmitir los datos de manera fehaciente"



-"En la última elección tardamos mucho en saber si ganó Esteban Bullrich o Cristina Fernández, por otro lado hicimos pruebas y salieron mal"



- Sobre declaraciones de Elisa Carrió: "Es te sistema es vulnerable, no es la única objeción que tenemos, está también el voto por correspondencia. Este Gobierno habla de las instituciones y quieren cambiar las cosas. Tampoco nos dan el software"



- Indra tiene varias denuncias también: "Está Indra y Smartmatic, nosotros no estamos a favor de ninguna, nosotros con el escrutinio nunca tuvimos problema con Indra. Si googlean Smartmatic tiene problemas y denuncias en todo el mundo, de dudosa procedencia. No me importa la empresa, pero denme el software"



-"Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden votar. Se pueden discutir las Paso, pero no con la elección encima"