Fernando Morales: "Un señor alquila el Barco para un cumpleaños, luego vende las entradas y hace una fiesta"

-"Recién hablé con la gente de Prefectura Naval para refrescar algunas cosas porque no tenemos muchos accidentes, gracias a los controles. Este barco es privado y se alquila por paquete."-"Un señor alquila el Barco para un cumpleaños, luego vende las entradas y hace una fiesta. Es legal. La Prefectura controla que el Barco este habilitado, la capacidad, que no se embarquen sustancias prohibidas, el alcohol no está prohibido y sale a navegar."-"Si un pasajero se tira al río, lo que haces es parar para estar cerca de donde se cayó el chico."-"La fiesta se puede hacer si está habilitado."-"Prefectura sólo revisa la seguridad de barco, luego se investiga si e l capitán tomó las medidas para ayudar y listo."