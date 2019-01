Fin a las parrillas en las canchas de fútbol

Choris.mp3







Juan Pablo Limodio, Subsecretario de Administración General y uso del espacio público de CABA, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hemos sacado una disposición restringiendo o prohibiendo las parrillas en las inmediaciones de los estadios de fútbol. Es parte de un plan integral que encabeza el directorio de Seguridad para que en estos eventos masivos se pueda disfrutar de los espectáculos de la mejor manera posible. En estas parrillas se generaban embotellamiento o embudos de gente que paraba a comprar y se iba congestionando la fluidez del tránsito peatonal."





Sobre los puestos ilegales comandados por barrasbravas, dijo que "En este mundo de las parrillas hay un costado legal y otro ilegal. Teníamos nueve parrillas habilitadas, con los requisitos y trámites para sacar el permiso. Todo el resto es ilegal. En cada partido hacemos operativos en donde revisamos quién tiene permiso y quién no, y al que no lo tiene se le decomisa la mercadería y se saca del espacio público. Hoy por hoy no habrá ninguna parrilla más en las inmediaciones del estadio."



Además, acerca de la limpieza y la bromatología en esos puestos dijo que "parte del operativo es chequear eso, los permisos y trámites y certificados de bromatología y Agencia Gubernamental de Control. Si estaba todo en orden, esa parrilla podía funcionar. Pero ahora no habrá más parrillas en las inmediaciones de los estadios. Implementamos la medida en cancha de River con éxito notable."