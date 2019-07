Fiscal Di Lello: "Si hay conflictos con el recuento, se abren las urnas y listo"

Fiscal Jorge Di Lello.mp3







Jorge Di Lello, fiscal general con competencia en lo electoral, habló con Eduardo Feinmann sobre las denuncias de posible fraude por parte del peronismo.





Repasá las frases de la nota





- "Una cosa es el escrutinio provisorio o la difusión informativa de los resultados y otra cosa son los resultados electorales propiamente dichos. Hay una gran discusión sobre si la empresa elegida puede fallar o no, y yo no me puedo meter en eso porque eso corresponde al área política del ministerio del Interior, que tal vez si querían modificar las cosas las tendrían que haber hecho antes. Adrián Pérez trabaja mucho"



- "El escrutinio puede tener errores, pero eso se diluye con el paso de las horas; desde 2013 que la oposición generalmente cuestiona que se pueda hacer fraude. Si hay conflictos, se abrirán las urnas. Las urnas están bien guardadas en el Congreso"



-"Países europeos volvieron al papelito"