Fiscal Scalera: "No se descarta la detención de Pablo Moyano como presunto jefe de una asociación ilícita"

-"El allanamiento a la sede de Camioneros son los mismos que pedimos en octubre y se negaron, como el pedido de detención de Pablo Moyano. La Jueza que asumió en abril permitió los allanamientos"



-"Los allanamientos los pedí yo y los ordenó la jueza, lo hizo la justicia, que trabaja de manera independiente, no hay injerencia de Patricia Bullrich, ni del Gobierno"



-"No se puede descartar el pedido de detención de Pablo Moyano, primero deberemos resolver la prisión preventiva de los detenidos hace más de un año"



-"La hipótesis de la fiscalía es ser jefe de una asociación ilícita integrada por miembros de la dirigencia de Independiente y barras"



-"El Juez Carzoglio no hizo lugar a los pedidos de la fiscalía que siguió trabajando y tiene más pruebas"