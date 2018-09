"Fue un perfecto imbécil, provocador y semiborracho"

- Sobre incidentes en un restaurante: "Hace mucho que usted me conoce, usted cree que le pegaría a alguien en la calle?. Lo que pasó ayer es que estaba terminando de cenar en La cabaña un señor me gritó que era ladrón, que defendía a la chorra, le dije que la termine, siguió, me invitó a pelear y cuando me levante, el señor me empujo, se tiró al piso y empezó a decir que le pegué."



-"El señor estaba tomado y se golpeó contra el marco de la puerta. Llamamos a la ambulancia, y lo llevaron al Hospital"



-"Prefectura me decía que vieron lo que pasó, que se cayó y listo."



-"Me encanta que investiguen y este señor se haga cargo de lo que hizo. Esto está filmado, que lo muestren. Un provocador, borracho."



- Usted defendió a la chorra: "Es su opinión Eduardo, usted es abogado, debe respetar su condición. Nadie es culpable hasta que se demuestre en la justicia. Sería bueno que todo se investigue."



-"No hay denuncias contra mí, yo defiendo el estado de derecho y no soy chorro."

