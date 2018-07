"Fueron por el 51% de YPF de manera fraudulenta e ilegal"

Laura Alonso habló en Feinmann 910 sobre la sesión donde se estatizó YPF y afirmó que Cuando se impone la mayoría se pagan los platos, y no lo paga Cristina Fernandez, Axel kicillof o Amado Boudou que agitaban la bandera del nacionalismo estúpido, sino todos los argentinos." "















"Hay mucha gente que se dice progresista y votó en contra de los intereses del país... hoy lo estamos viendo en este juicio. Ya nos costó bastante caro la nacionalización de YPF, que fue una confiscación, un robo".



-"Si Argentina quería recuperar la compañía lo podía haber hecho de buena manera, no robándosela a los propietarios privados".



-"Fue muy difícil hacer mi discurso porque los militantes en las gradas nos insultaban. Lo que hay que extraer de esto es aprender que las decisiones tribuneras, esas maniobras que no son malas sino irresponsables, se terminan pagando; y no las pagamos nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos".



- "Esta maniobra que se dio en el Gobierno de Cristina Fernández fue acompañada por otros partidos políticos. Cuando se impone la mayoría se pagan los platos, y no lo paga Cristina Fernandez, Axel kicillof o Amado Boudou que agitaban la bandera del nacionalismo estúpido, sino todos los argentinos."



-"Ya se le pagó a Repsol, hablamos de cifras multimillonarias que hemos pagado los argentinos, cuando habría que pensar si era un objetivo estratégico de la Nación... Néstor Kirchner había creado Enarsa, que fue casi una empresa fantasma para robar, pero no contentos con eso, fue ron por el 51% de YPF de manera fraudulenta e ilegal. Se agitó la bandera del populismo y ahora tenemos la herencia"



-"También lo festejó la gente de Stolbizer y el socialismo santafesino"



-"Tomaron YPF como una dictadura y echaron a los directivos. Ahora Argentina está por el buen camino, respeta los contratos de manera legal."



-"La épica es una mentira, ahora hay un gobierno que funciona, hay controles, hay justicia, la normalidad republicana, que se respeta. Debemos tener palabra, respetar la ley."