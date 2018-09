Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y el rector del Colegio Santa Ana

Luego del video donde se vieron a alumnos de los colegios Santa Ana y San Joaquín bailando en un monumento de los caídos de la Policía Federal, Eduardo Feinmann se cruzó con el rector de la institución.

Eduardo Feinmann, conductor: "Yo tenía respeto por el Colegio, pero a partir de ahora me da vergüenza, esto le enseñan a los alumnos?."



Walter Belbey, Rector del Colegio Santa Ana y San Joaquín: "No estoy de acuerdo. Me llamó para hablar usted, o me deja hablar... Los chicos están arrepentidos, angustiados, desconocían el lugar, se reunieron allí sólo por seguridad, porque está iluminado."



-"La mayor angustia que tenemos es el dolor ante las personas que se sintieron agredidas por los chicos, que no tuvieron intencionalidad. Ante esto le pedimos disculpas sinceras, y haremos un homenaje a los caídos"



-"Nosotros sabemos que los chicos no tienen agresión con el personal de la Fuerza y tenemos buena relación con la comisaría de la zona. No considero que haya que demonizar a los chicos"



Eduardo Feinmann, conductor: "Los van a sancionar... esto no debe ser gratis"



Walter Belbey, Rector del Colegio Santa Ana y San Joaquín: "Las sanciones son educativas, vamos a pasar el bronce a lo humano"



Eduardo Feinmann, conductor: "Le sale gratis la jodita. Estos chicos son ciudadanos que votan presidente"



Walter Belbey, Rector del Colegio Santa Ana y San Joaquín: "Nosotros creemos que la sanción no debe ser punitiva porque genera resentimiento, creemos que debe ser educativa."



-"Los chicos no vandalizaron el monumento, ni lo rompieron."



-"Nosotros no avalamos esto, y los chicos tampoco."



-"Los chicos están asustados porque se mostraron sus fotos en los Medios."



Eduardo Feinmann, conductor: "Que se la banquen. En las familias hay premios y castigos. Así está nuestra sociedad con rectores como usted."



Walter Belbey, Rector del Colegio Santa Ana y San Joaquín: "Yo tengo cuatro hijos y usted ninguno, sé más de familia."



Eduardo Feinmann, conductor: "Es un colegio que da vergüenza."



Walter Belbey, Rector del Colegio Santa Ana y San Joaquín: "Nosotros trabajamos en equipo y acompañaremos a los chicos.