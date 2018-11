Gabriela Michetti negó cortocircuito con Cancillería y culpó al protocolo

Gabriela Michetti, Vicepresidente de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Estuve una hora y cuarto antes de la llegada de Macron, porque uno tiene miedo en esas cosas de que haya algún imprevisto, algún accidente, lo que sea, así que salí súper temprano y entonces estuvimos ahí en la pista una hora fácil esperando que llegara el avión".



Además, afirmó que "Todo iba perfecto y lo único que yo tenía era gente de protocolo de Cancillería y del Aeropuerto que nos iban poniendo al tanto de cuándo iba a bajar del avión."



"Hace diez minutos me acabo de enterar de las notas que han salido respecto a un cortocircuito con Jorge Faurie y no lo puedo creer, es increíble porque nadie llegó tarde, todos estuvimos perfectos. El vicecanciller estuvo conmigo.", dijo.



Además, dijo que "Cuando pusieron la alfombra la persona de protocolo nos dice que desde la PSA debíamos espera, en un momento el vicecanciller dice está Macron. Se ve que hubo un problema con el protocolo, porque yo estuve una hora y media antes"



Sobre la llegada del Presidente de Francia, dijo que "Fui y le pedí disculpas, ha habido alguna responsabilidad de la gente de Protocolo, pero es una pavada."



Acerca de la charla con el mandatario, dijo que "A Macron y su mujer les di la bienvenida y luego hablamos del G-20, las expectativas, la pobreza y le regalé chocolates."



"Se hace acá el G-20 porque el mundo miraba mucho a la Argentina, a mí en todos los viajes que hago, que son de trabajo, siempre me recibe la mayor autoridad del país", finalizó.

