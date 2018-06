Ricardo Caruso Lombardi habló en Feinmann 910 y reafirmó sus dichos contra los campeones del mundo del 86'





-"Si Javier Mascherano hace un video con Pavón criticándome a mí, y echan al Secretario de prensa por decir que había diferencias en el vestuario, después el de un jugador. El tema es que los audios son verdad sólo cuando convienen. No es nada malo decir que hay peleas"



-"Lo único que dije es que quieren que Burruchaga sea técnico de la selección nacional y Ruggeri sea ayudante de campo. Ruggeri habló de mí pero yo no pude decir nada"



-"Nosotros estamos haciendo cosas para los técnico y presentamos papeles en el Ministerio de Trabajo. Estuve con periodistas peruanos y me decían que Gareca será el técnico de la selección argentina, Ruggeri el manager y Pumpido y Burruchaga de las juveniles."



-"Gareca es intimo amigo de Ruggeri."





