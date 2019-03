Gerardo Milman: "Trabajamos para que la interpretación de la ley sea la más rígida"

Gerardo Milman, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Estamos preocupados y llevamos adelante el diálogo con el procuración Casal en la instrucción del presidente, Mauricio Macri, respecto a que la posición de los fiscales fuera no dar medidas garantistas respecto a los motochorros, más allá de que a alguno le pueda parecer un delito leve, termina siendo una plaga".



Además, dijo que "Sostener que esto es una preocupación menor para la Justicia es una mirada que tiene que ver con una época donde este delito no tenía la cotidianidad que hoy tiene".



Acerca de la charla con la procuración, dijo que "Lo mismo dialogamos con el procurador de la Provincia de Buenos Aires, que no puede dar instrucciones pero sí fijar posiciones, y también con el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, queremos que se avance en una política común por parte de la justicia"



También dijo que "Hoy se reclaman leyes, las leyes muchas veces tienen un carácter de interpretación; tenemos que saber que durante muchos años ha habido una movida respecto de que los derechos estén siempre del lado del victimario y no de la víctima, y los jueces y fiscales tienen que entender que su actitud tiene que modificarse."



"Nosotros queremos que la justicia tenga la interpretación más rígida y a favor del ciudadano", agregó.



Finalmente, dijo que "El Ministerio Publico Fiscal tiene la responsabilidad del trabajo de los fiscales. Cuando la respuesta de la justicia es esta, la policía dice para qué me juego la vida"