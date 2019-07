Gerardo Otero: "Decir que vuelve la colimba es desconocer o simplificar el programa"

Gerardo Otero.mp3







Gerardo Otero, Director Nacional de Gendarmería, habló con Eduardo Feinmann sobre la creación del Servicio Cívico Voluntario para los jóvenes que no estudias ni trabajan.





Repasá las frases de la nota





-"El servicio cívico voluntario se lo brindamos a la comunidad, en las diferentes sedes de gendarmería a partir de agosto. Antes de dar un oficio hay que volcar valores, la primera etapa es de carácter sanitario, otro tema es el trabajo en equipo y el liderazgo, cada persona tiene un valor,los valores democráticos, la Constitución. Hablamos de dignidad y libertad, porque si conocen los derechos van a ser libres"



-"Es una vez por semana, cuatro horas, la segunda etapa es tres veces por semana donde damos oficio y arte. El Ministerio de Seguridad será el que hará un seguimiento"



-"En primer lugar es voluntario, no es con uniforme, no hay armas porque los gendarmes están educando".



-"Acá hay personas que no estudian ni trabajan, esto es un uso racional de los recursos del Estado, nos tenemos que apoyar y ayudar".



-"Los oficios son plomería, mecánica, drones, en función de la orientación vocacional de los chicos tenemos que derivarlos. La idea es no ver esquinas con chicos que no tienen nada que hacer"