Germán Fermo: "Si la Argentina no hace cambios estructurales seguirá rota"

Germán Fermo.mp3







El economista Germán Fermo habló en Feinmann 910 y dijo que "La economía hoy está toda rota, debería ir a una cirugía general, pero los argentinos socialistas no lo permiten. Por otro lado tenes argentinos que quieren que mañana se recupere. Estamos pagando las consecuencias de 74 años que se hicieron las cosas mal."



Además, dijo que "Sin cambios estructurales Argentina seguirá rota, el Gobierno no hizo cambios estructurales por una cuestión de falta de audacia y una sociedad que no lo acompañará"



"Independientemente de los errores del Gobierno tenemos gente que es socialista, pero que quiere vivir como capitalista", agregó.



Sobre las propuestas electorales que hay de cara a Octubre, dijo que "Con el kirchnerismo el país vuela por el aire, el dólar se va a 150 pesos y desaparecemos del mundo. Y te explico, el Kirchnerismo gana en octubre, Macri no pone control de capitales entonces hasta diciembre se llevan todo"



"Un argentino que trabaja mantiene a cuatro vagos, planeros, el sector público...hay que hacer una reestructuración del Estado, estamos dispuestos?", dijo.



Acerca de los concejos para respaldarse, dijo que "El manual del periodo electoral es que te conviene pasarte al dólar, aunque no veo una explosión cambiaria. Entre abril y mayo ingresa la cosecha, y eso será bueno para la economía. Ahora estamos en el peor punto."



"Están haciendo un esfuerzo grande para controlar la inflación, los ajustes de tarifa dan alta inflación pero luego bajará", finalizó.