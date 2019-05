Germán Garavano: "Hay sectores del kirchnerismo que reniegan de la democracia y la república"

Germán Garavano.mp3







"Es una idea que tienen varios actores del kirchnerismo, es preocupante porque reniegan la democracia en general, quieren otra forma de gobierno, que no sea una república. El ejemplo más cercano es Venezuela".



-"Hay países Latinoamericanos que fortalecieron la Justicia, e hicieron reformas como estamos proponiendo nosotros. Los jueces pueden impedir los abusos del Estado, de un fiscal, o dirimir conflictos. Quieren un Gobierno totalitario"



-"En nombre del pueblo se puede violar cualquier derecho, por ejemplo decir que los Medios sean estatales, afectar la propiedad privada. Estos regímenes afectan los derechos de todos. Lo que vemos en Venezuela es el claro ejemplo de esto".



-"Yo estaba con Miguel Lifschitz reunidos en la Reunión de la Magistratura con todos los jueces de la Región y en Venezuela los jueces no pueden reunirse. O el video que dio Cristina, en Venezuela los jueces se ponen a dedo entonces responden a ellos"



- "Ellos quieren empleados del Poder de turno, porque la justicia siempre sirvió para que los poderosos tengan impunidad. Ellos usan los jueces para atacar a otras personas, lo hicieron con Francisco De Narvaez, Enrique Olivera, los hijos de Noble, papel prensa"



-"No tengo Trolls, soy un desastre en redes. Con un colaborador manejamos las cuentas".



-"Hay que entender que esto es un retroceso, y siempre lo sufre la gente. Además quieren desestimar los procesos de corrupción".



-"Uno puede discutir mucho sobre el sistema judicial, pero si rompemos la raíz del sistema judicial democrático violamos los derechos a futuro".



- Sobre la denuncia de Carlos Rozanski: "La verdad que un mamarracho, yo ya he iniciado procedimientos legales, es una operación muy baja".



-"Yo recibo a todos los que me piden reuniones, él dijo que quería renunciar y si le aceptaríamos la renuncia, y le dije que sí"



- Sobre el acuerdo- Dichos de Sergio Massa y Roberto Lavagna: "Una pena, nosotros creíamos que había coincidencia entre los actores políticos del gobierno y lideres de la Oposición"



- Sobre la salud de Claudio Bonadio: "Hay rumores, pero no tengo información para confirmar ni desmentir nada"



- Sobre la causa que tiene Ramos Padilla: "El Gobierno no tiene intención de presionar a nadie, la información es que es inconsistente la investigación. La Cámara de Mar del Plata debe resolver la situación. Es llamativa la causa"



-Sobre que esté imputada Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto: "Cualquier persona puede estar imputada si está mencionada en una investigación. Se debe tomar con prudencia".