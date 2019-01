Germán Garavano: "Los 15 años es el punto de ingreso de las personas al delito"

Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "La decisión de bajar la edad de imputabilidad es porque uno ve que esa es la edad del ingreso de los jóvenes al delito y a veces a delitos muy importantes; queremos bajar a 15 años porque buscamos por un lado cortar con la impunidad que hoy se genera frente a hechos que vemos por los medios de comunicación más seguido de lo que uno quisiera; pero también para cortar el ingreso al delito de los jóvenes: esta es la estrategia de la nueva ley. Que el Estado tome medidas y los saque del espiral delictivo."



"El presupuesto es restringido, pero para mí es un tema de políticas publicas. Yo trabajé en Instituto de menores y conozco del tema, lo que hubo en los últimos 20 años es una ausencia de políticas públicas en relación a los jóvenes.", agregó.



Sobre que la Cámara de Casación revisará las prisiones preventivas de Julio De Vido y el pedido de Cristina Fernández, dijo que "Yo no quiero hablar de los casos concretos. En lo general hay situaciones dispares, Amado Boudou está condenado y recuperó la libertad, para mí es inadecuado."



Acerca de la reforma de la justicia, afirmó que "Hay que hacer una reforma integral de toda la justicia penal, se habla de la ley de victimas, el tema del registro de ADN, es una mirada integral para que los casos se resuelvan más rápido. El Gobierno anterior trató de llevar agua para su molino en la Justicia, hay que reconstituir las instituciones, pero fueron muchos años. El sistema de justicia no tenía herramientas y ahora empezamos a cambiar la historia."



Finalmente se refirió a la expulsión de los extranjeros y dijo que "Está la normativa de migraciones que sostienen que una persona que cometió un delito no puede ingresar, y la vieja ley dice que si un extranjero cumple la mitad de su sanción puede mandarse a su país. Hoy tenemos un 20 por ciento de extranjeros detenidos en el país, ya mandamos a 500 personas"