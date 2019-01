Germán Garavano: "Muchos han avanzado sobre la inconstitucionalidad del decreto sin leerlo"

Germán Garavano.mp3



Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es bueno que el tema de la extinción de dominio genere debate. El Presidente y todo el gobierno están comprometidos en una lucha muy fuerte contra las mafias; el objetivo de todas estas mafias es el dinero, y se retroalimentan y funcionan con ese dinero, por eso es tan importante esta ley".



Además, dijo que "El Gobierno ha hecho muchas reformas de los códigos y hay un combate contra el delito, y una herramienta central para cortar le flujo del dinero, es esta ley"



Sobre los bienes decomisados, afirmó que "En general nadie se presenta a reclamar estos bienes sospechados, como sucedió con Ciccone o como sucede hoy con sociedades que se identifican en Odebrecht y en otros circuitos, pasó con el dinero de Antonini Wilson. Todas estas organizaciones delictivas usan sociedades fan tasmas y personas que ni saben los bienes que tienen a su nombre".



"Probablemente por la discusión política es que el Congreso no avanzó, sin tener en cuenta toda la parte real que sucede en Tribunales todos los días", agregó.



Acerca de la polémica de haber salido por decreto, aseveró que "Hubiera estado bien que se tratara esta ley en el Congreso; pasaron tres años desde que se presentó y en febrero perdía estado parlamentario. Con la Ministra Patricia Bullrich presentamos todo el paquete de seguridad, esta ley era la única que no salió; los proyectos de Diputados y Senadores eran muy diferentes, todos buscando cambiar una coma, como si buscaran que no saliera."



"Los proyectos eran diferentes por eso no se pudo aprobar en el Congreso. Hay muchos bienes decomisados que cuesta mantenerlos.", dijo.



Sobre el alcance del decreto, contó que "El DNU aplica la trata de personas, pornografía infantil, defraudación, narcotráfico, en todos los procesos es tarea de los fiscales. Se debe hacer una procuraduría de Extinción de dominio."



"La causa puede salir de la UIF, la Procelac, los bienes por lo general son de sociedad fantasmas y gente que no se presenta a reclamarlos.", finalizó.