Germán Guglieri: "Su síndrome no entiende el tema social, por eso se expresa a través del arte"

-"Santino Guglieri le envió una carta a Mauricio Macri solicitando que los supermercados donen los alimentos que no venden."-"Santino tiene síndrome de asperger."-"Mauricio Macri y Gabriela Michetti recibieron a Santino"Germán Guglieri, padre de Santino: "Santino así como se preocupa por la violencia de género, el medio ambiente me dijo que le quería hacer una carta a Mauricio Macri"-"Yo me contacté con casa Rosada para saber cómo hacerla. Al principio no tuvimos respuesta, pero La Nación la levantó y viralizada nos llamaron desde el Ministerio de Agroindustria porque pusieron el tema en agenda"-"La carta la mandé por fax."-"Santino va a escuela común, sin asistencia, es amor y sentido común. Cuando nos invitaron al inicio del Plan Nacional de Discapacidad me emocioné con mi hijo."-"El Banco de alimento funciona si reciben donaciones, si no, no, por eso están agradecidos con Santi. Cuando me llamaron de la vicepresidencia para reunirse com Santi les dije que iba toda la familia y así fue."-"La gente de Michetti subió un video en Facebook."- "Michetti le regaló un álbum de figuritas y Macri un libro de Stephen King"-"Santino quiere ser escritor. Su síndrome no entiende el tema social, por eso se expresa a través del arte."