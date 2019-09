"Gisela Marziotta le hace mal a la política, al periodismo, y a la democracia"

Otra vez volvió la idea de la CONADEP para el periodismo. Esta vez no lo dijo un humorista venido a menos, lo dijo una candidata a Vicejefa de Gobierno, alguien muy ligada a Alberto Fernández, hablo de Gisela Marziotta. El que arrancó con esta idea fue el pseudo humorista, ya venido a menos, Dady Brieva

(AUDIO BRIEVA)





"No tendría que salir indemne", dice. Al principio parecía una locura de este loquito suelto, pero después aparece Mempo Giardinelli, muy valorado por Cristina, que dijo: "Dady Brieva dio en el blanco". La señora Marziotta dio una nota y en un momento dijo esto: (AUDIO MARZIOTTA). Lo dijo claramente, además venia contestando más preguntas, y en la anterior le preguntaron si debía haber gendarmería en las villas, y ahí se detuvo, pero cuando le preguntaron por la CONADEP, no lo dudó. Lo dijo bien claro, fue tajante. Es lo que piensan. La mayoría de los kirchneristas no lo dicen, pero lo piensan. Y van por la venganza, si llegan a ser gobierno muchos van a querer la venganza, como dijo Dady Brieva que el periodismo "esmeriló a Cristina". Y en este caso no es un actor de cuarta, es una candidata a Vicejefa de Gobierno, no es cualquiera.





No se puede joder con la CONADEP, porque la CONADEP investigó crímenes de lesa humanidad, y los Dady, los Giardinelli, los Marziotta, creen que los periodistas que fuimos críticos con el kirchnerismo cometimos un delito de lesa humanidad. Opinar distinto, criticar a la Jefa y condenar la corrupción no es un delito de lesa humanidad. A menos que cuando asuman en el gobierno, si es que asumen, creen una CONADEP que juzgue los dichos de algunos periodistas como yo, que seguramente estoy en esa lista, y si me llegan a llamar a esa CONADEP, voy a ir.





Me parece una idea fascista la de Marziotta, anti democrática, de persecución de ideas y de pensamientos. ¿A vos te quedan dudas de lo que buscan? Apoyan una CONADEP de periodistas. Más allá de que ayer presentaron un comunicado muy, muy lavadito, diciendo que Marziotta cometió un error al no detenerse en lo que "escondía la pregunta"... ¿perdón? La pregunta no escondía nada. ¿Así que no te detuviste a la CONADEP de periodistas y sí cuando te preguntaron por la gendarmería en las villas?





Estoy seguro de que Alberto Fernández no está de acuerdo con lo que dijo Gisela Marziotta. Lo conozco y sé que no piensa así, pero debería salir a repudiarla claramente. La señora Gisela Marziotta le hace muy mal a la política, al periodismo, y a la democracia en toda la República Argentina