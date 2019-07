Gisela Marziotta: "No soy kirchnerista, soy peronista"

-"Meterme en política fue un devenir natural de lo que venía haciendo desde el periodismo, visibilizar historia, escuchar protagonistas, mostramos situaciones para que otros lo resuelvan. En los últimos años comencé a querer ser parte de solucionar lo que pasa, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires



Yo trabajé en Duro de domar y estuve en Indomable, yo no vengo de la política, de hecho trabajé con vos



"Estoy en el Frente de todos, y la Campora está dentro, no estoy en la Campora"



-"Yo soy peronista, para mí la definición del kirchn erismo se resume a un nombre. El peronismo es la búsqueda de la justicia social"



"Hay que hacer una autocrítica, no es constructivo el insulto"



-"Primero me gustaría ver el presupuesto de la Ciudad, y luego establecer prioridades, primero educación y salud. Fui al Hospital Ramos Mejía, porque quieren cerrar el jardín maternal, me contaban que no había termómetro, hay gente que duerme en el Hospital por un turno, al gobierno le falta sensibilidad, sentir lo que le pasa, hay mucha gente en situación de calle"



-"A mí me da la sensación que el macrismo es insensible. Llevan 12 años de gestión en la Ciudad, deberíamos hablar de la alternancia porque fortalece la democracia"



-"Me gustaría que en la Ciudad de Buenos Aires tener la opción de elegir, que la educación publica sea de calidad, que haya vacantes en las escuelas"