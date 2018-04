Graciela Camaño: "La responsabilidad más grande del fracaso del gobierno la tiene el gobierno"

-"En el Congreso se pudo instalar algo que se venía planteando sobre las incomodidades que iba a generar la readecuación tarifaria que el Gobierno se planteó hace más de un año. De repente aparece la noticia, pero es un tema que lo planteamos hace tiempo."



-"Sergio Massa en abril del año pasado le mandó una carta a Mauricio Macri, porque antes se la había mandado a Juan José Aranguren, porque de Defensa del Consumidor ya nos decían que a la gente se le hace imposible abordar con los ingresos las tarifas que llegan."



-"Las tarifas son consecuencia de un plan que se armó hace más de un año y es inconveniente para la gente"



Declaraciones de Marcos Peña: "No es nuestro caso, al fracaso no contribuye uno solo, al fracaso contribuye un Gobierno que no quiere escuchar, un gobierno que no toma la dimensión real del impacto de la medida que toma. El Gobierno no es una empresa, es algo más importante, uno debe evaluar las consecuencias de las medidas que toma"



-"La responsabilidad más grande del fracaso del gobierno la tiene el gobierno. Debieron pensar que no controlando la inflación, pisando el salario y las tarifas la gente va a estar incomoda, no maten al mensajero. El Gobierno se está equivocando, espero que escuchando las voces de la coalición piensen que se deben reunir porque las cosas no están bien."





