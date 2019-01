Graciela Camaño: "Nuestra responsabilidad es construir una alternativa para la sociedad"

Graciela Camaño, Diputada Nacional por el Frente Renovador, habló en Feinmann 910 y dijo que "Todos los años son intensos, el 2019 es distinto por ser un año electoral, las estrategias políticas son distintas, es cansador, pero sarna con gusto no pica."



Sobre su futuro político, dijo que "Este año termino mi mandato y no estoy muy segura respecto a lo que voy a hacer. Hay un escenario que no sea Cristina Fernández o Mauricio Macri. No se trata de lo que lo dirigentes querramos sino de lo que las personas vayan a buscar: nuestra responsabilidad es construir una alternativa porque queremos representar, pero la sociedad aún no entró a los tiempos de la campaña en los que decide el voto"





Acerca de los dichos de Agustín Rossi, afirmo que "Cuando uno elige a los representantes no hay que menospreciar a los ciudadanos, no eligen porque le manipules la opinión publica."



Sobre declaraciones de Alberto Fernández, dijo que "Es la opinión de una persona que quiere adquirir visibilidad, son opinologos de la política. Nosotros tenemos un proyecto político desde el 2013."



"Nosotros trabajamos para que el modelo político de Cristina Fernández no continuará, además tenemos una agenda propia, tenemos un equipo de personas capaces en diferentes áreas, con una enorme coherencia", agregó.



Sobre las ideas que tiene el proyecto del Frente Renovador, dijo que "Es necesario que haya una Argentina productiva, que la especulación financiera no sea un negocio. Para nosotros son fundamentales las Pymes, que sea un país seguro, lo que venimos diciendo."



Además, dijo que "Mi futuro es una cuestión personal, yo creo más en el proyecto político que en la cuestión personal, yo pienso trabajar fuertemente para que Sergio Massa sea presidente de este país, porque creo en sus valores, sé quién es, como piensa, no debe dar cuenta en la justicia. Argentina debe cortar con el pasado."



"Argentina cada vez va más para atrás, cuando ves los barrios humildes, hay que cortar con el pasado", finalizó la Diputada.