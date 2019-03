Guido Lorenzino: "El Gobierno solo se preocupa por la rentabilidad de las empresas"

Lorenzino.mp3







Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "Metrogas confirmó que se desconectaron varias familias, y deben ser más si uno busca en en Camuzzi y en el resto de las prestadoras, pero lo que se muestra es una tendencia que la población que no puede pagar los servicios esenciales. Lo mismo pasa con el agua: la gente pasa al agua de pozo porque es más barato que conectarse a la red"



Acerca del aumento de las tarifas, dijo que "Es en función de las empresas, las nuevas concesiones que dio el Gobierno benefició a las empresas, por el cambio del dólar, y el segundo tema es muy grave, hoy tenemos un accidente en Acceso Oeste, Panamericana, ruta 3 y nosotros pagamos la actuación de Bomberos, el Same; antes lo pagaba la empresa concesionaria. Cada vez ganan más y tienen menos exigencias. Ningún funcionario explica nada. Las autopistas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires valen diferentes y no tiene explicación."



"Este Estado no exige un plan B en las autopistas porque defiende a las empresas. El Estado sólo da más rentabilidad a las empresas, podes verlo en Camuzzi", finalizó.

