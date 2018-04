Guillermo Lipera: "En Argentina hay impunidad, si tenes poder haces lo que queres"

-"Lo que nos preocupa en la liberación de Cristobal López y Fabian de Souza es el cambió de caratula. Estamos seguro que esto en Casación se va a revertir."



-"Acá lo que denunciaba Elisa Carrió es la posible existencia de una asociación ilícita que defraudaba al Estado. Lo que hizo Cristobal López no se podía hacer sin el guiño de la AFIP, Ricardo Echegaray."



- "La Sala se metió un tema que no debía, dice que es un tema tributario, lo ponen que no pagó porque no pudo, entonces se limita la investigación."



-"Elisa Carrió habla de posibles retornos, coimas."



"El fallo es un escándalo judicial, carece de lógica, parecen defensores de estos señores, más que jueces."



-"Es inconcebible que una persona no transfiera el impuesto de las naftas al Estado y no lo denuncien"



- Ola de detenciones y excarcelaciones: "Lo que pasó es que se sobreactuaron las prisiones preventivas. Después de que nosotros pedimos una auditoria y gana Cambiemos las elecciones comienzan a darse prisiones preventivas, algunas no estaban bien. Entonces tuvieron que excarcelarlos."



-"La instrucción no debería durar más de dos años. Muchos jueces juegan el expediente políticamente. Ahora habrá auditorias. En Argentina hay impunidad, si tenes poder haces lo que queres. Debe haber juzgados federales porque el mismo Claudio Bonadio dijo que tenían mucho trabajo."



-"Un juez cuando tiene causas grandes debe quedarse con esa y nada más. La Justicia Federal en lo penal es ineficaz, el 12A haremos una marcha, el Congreso no debería mirarla de afuera"

Escuchá el audio de la nota