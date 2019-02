Guillermo Lipera: "La justicia está totalmente en deuda con la población"

Lipera.mp3







Guillermo Lipera, Presidente del Colegio de Abogados de CABA, habló en Feinmann 910 y dijo que "El objetivo de la convocatoria de hoy es tratar de terminar con la oscuridad que tenemos en la justicia en materia de investigación cuando hay un presunto delito de corrupción. Tamaña cantidad de corrupción e impunidad no se hubiese consumado jamás si no hubiera habido jueces que fueron funcionales a esto por acción u omisión. Pedimos que todo el mundo pueda saber cómo trabajan los jueces, quién cajoneó y no cajoneó, quien dio sobreseimiento exprés, por qué una causa dura más de diez años. La justicia, en materia de corrupción, está en deuda con el país.





Tengo que ser coherente. Acá la resolución pide investigar, y si realmente no hay evidencia de que Stornelli haya hecho nada malo, que lo aclare y punto. Si no es como tener una doble vara. También hay jueces manifiestamente anti-K. Tenemos que tratar de que los jueces sean imparciales. Es necesario urgente aumentar la cantidad de juzgados de primera instancia en Comodoro Py. No podemos tener once jueces con más de mil causas cada uno, necesitamos aire fresco. Resorteemos las causas y metamos aire fresco y para que trabajen más rápido."

En el caso concreto de Rodríguez, hay dos expedientes en los cuales fue apartado de las causas y se investigaban posibles delitos de corrupción del segundo de Carlos Zannini, con tres sobreseimientos en cámara, y la cámara lo apartó del caso, algo gravísimo. En el caso de Muñoz, de nuevo. Se investigaba llevar la plata a Estados Unidos, la compra de departamentos, el fiscal pidió medidas para congelar los bienes, pidió llamar a indagatoria, y el juez dijo que no. Luego, la cámara dejó sin efecto lo que dijo el juez y pidió que actúen. La cámara volvió a apartar al juez. El juez actuó favoreciendo a los imputados en dos causas de corrupción y la cámara decidió apartarlo en las dos. Eso debería haber saltado en la auditoría del Consejo de la Magistratura.Feinmann: Con la infinidad de pruebas que hay contra una ex presidenta, y que todavía esté libre, es una verguenza. Sin justicia no hay república.Lipera: Que la audiencia venga a la marcha porque esto no se soluciona solo. Hay que alentar a los consejeros a que trabajen sin tener miedo. Estamos tocando la médula de lo más pesado que hay en Argentina. Es a las 18.30 en Viamonte y Libertad, frente al Teatro Colón.Sobre el discurso de Cristina en el Senado:Ella tiene que contestar cada pregunta concreta que se le hace. Todos estamos sometidos al cumplimiento de la ley, y ella se tiene que someter como cualquier otro.Sobre la citación a indagatoria de Carlos Stornelli:Más allá de que pienso que Ramos Padilla es un juez militante del kirchnerismo, la investigación tiene que seguir.Sobre si es una maniobra para empiojar la causa de los cuadernos: