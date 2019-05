Guillermo Lipera: "Si la Corte suspende el juicio se mete en un escándalo sin precedentes"

Guillermo Lipera.mp3







El abogado Guillermo Lipera habló con Eduardo Feinmann sobre la decisión de la Corte Suprema que puede suspender el juicio a la ex Presidente y afirmó que "la Corte se metió en camisa de once balas"





Repasá las frases de la nota





-"Es cierto que el juicio no está suspendido, para ello se necesita una resolución de la Corte. Ahora si el expediente no llega no se puede iniciar el juicio. La Corte se metió en camisa de once balas, hizo algo que no tiene precedente, será un escándalo si no devuelve el expediente"



-"Lo grave es que la Corte sólo interviene por excepcionalidad, y la propia ley se ocupa de limitar los casos. Acá no hay sentencia definitiva, se empezará el juicio oral, con lo cual la puerta para entrar está cerrada, lo dijo la Corte en todas sus composiciones".



-"Los jueces y Casación entendieron que las pruebas alcanzan y son pertinentes"



-"Espero que la Corte no se equivoque, le queda poca confianza"