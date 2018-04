Guillermo Madero: "Los barra bravas se manejan por negocios, no porque le guste el fútbol"

- "En Platense parte de los barras se metieron en el micro de los jugadores con la cultura de la violencia, amenazaron y extorsionaron a los jugadores. Son prácticas comunes que nos llevarán tiempo extirpar"



-"Nosotros desde Tribuna Segura y un programa estamos haciendo que no ingresen a los estadios, pero es momento pasar a una segunda fase e ir a buscarlos. Son grupos organizados que cometen delitos. Necesitamos darle otra herramienta a los jueces porque para la justicia no significa nada ser barrabrava."



- Las medidas de Leopoldo Lugones son ejemplares: "Necesitamos el apoyo de la dirigencia y el arco político, todos sabemos que los barras son delincuentes, menos para la justicia. Hay mucho miedo."



-"Rafael Di Zeo ya hace más de un año que no ingresa a los estadios y la justicia tendría que activarle los dos procesos."



-"Por eso necesitamos que el proyecto penal sea una ley, lo tenemos en el Senado. No sólo hay que prohibir la entrada a los estadios sino que meterlos presos"



- Negocios del fútbol: "A los barras les interesa el negocio, esta gestión del Gobierno no va a impulsar grupos para ir al al Mundial, no le vamos a permitir entrar a Rusia, tenemos un listado que trabajamos con la seguridad de Rusia para que no puedan ingresar al país"









