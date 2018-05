Guillermo Nielsen: "La gente tiene olfato, la cosa no viene bien."

nielsen.mp3



-"Lo que pasa con el dólar es un proceso que le pega de corazón al Gobierno. El esquema económico con el cuál se mueve Mauricio Macri es no hacer un ajuste fiscal. Todo eso está en jaque y se manifiesta por el dólar, que tiene un componente internacional y otro argentino"-"Argentina es el país que más devaluó pese a la gran intervención del Banco Central, que ya arrancó poniendo 200 millones arriba de la mesa"-"Hace más de dos años que digo que Mauricio Macri no puede ser su ministro de economía, se vio en la conferencia de prensa en diciembre. Fue un error gravísimo. Ahí se cae la credibilidad del Presidente del Banco Central, que ahora es cero"-"En el exte rior se ve una falta de confianza muy grande en el Gobierno de Macri, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y Marcos Peña no son macro economistas, aunque son valiosos"-"Marcos Peña sintoniza un canal que yo no termino de entender, vende optimismo, no así la gente y el Mercado."-"A mí me llama la atención la gente que ahora toma colectivo, en Libertador antes pedían un taxi y eso indica que la gente tiene olfato, la cosa no viene bien."-"El Gobierno está forzado a enfrentar la realidad y bajar el gasto, salir afuera a tomar los dólares ahora le costará más y tomar los pesos también le saldrá caro porque el Banco central tiene que empujar la tasa para arriba."-"Sería necesario un mensaje del Ministro de economía, que no tenemos, para decir que se disminuye un 15 por ciento todas las partidas que no sean salario. Se está afectando la credibilidad del Gobierno."