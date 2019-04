Guillermo Nielsen: "Los mercados le picaron el boleto a Macri. No hay confianza"

Guillermo Nielsen.mp3







-"Lo que pasa es inexorable, el riesgo país saltó por arriba de los mil puntos. Algunos bonos cayeron un 6 por ciento. La situación es delicada, el drama que tenemos es de un Gobierno que no tiene capacidad anticipatoria, siempre corre detrás de los Mercados"



-"Los Mercados ya no tienen más confianza, las políticas heterodoxas son las culpables de la larga declinación argentina. Hay desilusión con las políticas del Gobierno y no tienen capacidad de reacción"



-"En los diarios dicen que el Plan María Eugenia Vidal debería ponerse en marcha, pero no es una decisión de Wall Street, es de Cambiemos y de los argentinos"



-"Lo que marca es la mirada del mundo inversor al Gobierno, ya no es un problema sólo del equipo económico. Como no hay ministro de economía la descarga eléctrica va al Presidente".