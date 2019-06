Guillermo Nielsen: "Me gustaría ser Ministro de Economía de Alberto Fernández"

Guillermo Nielsen.mp3







Guillermo Nielsen, economista y asesor económico de Alberto Fernández, habló con Eduardo Feinmann sobre las posibles soluciones ante la crisis económica que afrenta el país si él fuese el Ministro de Economía.





Repasá las frases de la nota





-"Yo asesoro a Alberto Fernández como un amigo, ante la situación económica tan delicada que tenemos. Hace años que hablamos, en este momento la mayor preocupación es como quedará la economía real después de un año con tasas altas, con empresas y puestos de trabajo destruidos y la otra cuestión es con cuántos dólares contará el Banco Central"



-"El 3.1 por ciento de la inflación refleja la estabilidad del dólar, que es importante, más la versión remixada de precios cuidados y el congelamiento tarifario. No es para festejar"



-"La fiesta del dinero entregado por el Fondo se debe pagar en el próximo gobierno. Me gustaría ser ministro para sacar a la Argentina de esta mediocridad profunda"



-"La inflación requiere un programa monetario distinto, la clave está pasando por la cuestión monetaria, la leliq es un tema serio como las lebacs"



-"La tranquilidad de los mercados es por el nombramiento de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente de Mauricio Macri, ya que es un hombre de Estado. La moderación de las expectativas comenzó con el nombramiento de Alberto Fernández"



-"Para Axel Kicillof soy la derecha absoluta, si es cierto, tiene razón"



-"El miércoles estuve en IDEA, en un panel donde tenía que estar Pichetto, y hablamos que hay 24 cosas que hacen que Vaca Muerta no sea competitiva y Gustavo Lopetegui, me hizo una chicana. Yo jamás en mi vida me podía imaginar la chicana dentro del capitalismo. Yo no me prendo en eso"



-"Yo seguramente no llevaría un barco en Venezuela"



-"No soy el Ministro de Economía, hay que ver todo en el momento, muchos interrogantes"