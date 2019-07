Guillermo Nielsen: "No creo que las palabras de Alberto generen pánico en la gente"

Guillermo Nielsen.mp3







Guillermo Nielsen, economista y ex Secretario de Finanzas de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre los comentarios que realizó Alberto Fernández criticando la economía del gobierno.





Repasá las frases de la nota





"El titulo que puso Clarín que era un default de leliq es una exageración. Acá hay dos cosas diferentes y todo esto más allá de los ruidos, tiene la virtud que Alberto puso el dedo en algo que significa el fracaso de la política económica de este Gobierno. No es normal que un país tenga un instrumento de intervención monetaria que tenga los intereses que paga la leliq en Argentina"



-"A mí me preocupa la persistencia de la política económica. Si los intereses de las leliq hubiésemos expandido el crédito en un 20 por ciento anual. Tenemos que parar y discutir la política económica. Alberto Fernández no habla de defaultear"



-"Para eso se necesitan políticas económicas, sanas, solidas y un plan económico coherente que permita recobrar la confianza de los Mercados"



-"Ojo con la palabra default porque se renuevan semanalmente, no cambiaron las desastre que fueron las lebacs. Yo no creo que las palabras de Alberto generan pánico en la gente"



-"Uno de los rasgos de esta campaña electoral es que nadie está haciendo mucho ruido".



-"Hay atraso cambiario y el Gobierno lo usa de la misma manera que usa el Ahora 12, las ventas con tarjetas para dar

una sensación de normalidad que no se corresponde con la realidad de las políticas del Gobierno"



-"Hay que rescatar que el dólar está siendo retrasado como un uso electoral"