Guillermo Nielsen se abrió de la carta del PJ al FMI

-"Noto que los ánimos en nuestro país no están calmos y no quiero hacer nada que se pueda notar como una interferencia a lo que hace el Gobierno con la negociación del Fondo, que la tiene peluda."



-"No quiero que haya dudas."



Eduardo Feinmann, conductor: "Menos ser comisionado de Guillermo Moreno."



Guillermo Nielsen, Economista: "Me abro de la comisión del PJ porque no fue tomado con la seriedad que debe tener"