Gustavo Iaies: "Estamos normalizando que 'con los pibes sí'"

Gustavo Iaies.mp3







Gustavo Iaies, especialista en educación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Se hizo rutina que los sindicatos se pelean con los gobernantes y los pibes pagan las cuentas. Esta sociedad se banca que los pibes paguen las consecuencias y no se discuta el futuro. Se debe buscar una salida."



Además, afirmó que "Lo que digo es que los padres pierden mucho, tienen que reaccionar para que parar no sea fácil. Yo trabajé con Rafael Correa en educación y se paraba en otro horario."



"La clase media y media alta van a la escuela, los que no van son lo de gestión estatal. Se debe aplicar una formula y listo, que se aplique.", agregó.



Finalmente, afirmó que "El derecho de la educación es prioritario, los pibes pierden futuro."