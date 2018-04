Gustavo Segré: "Puede pasar de todo con Lula Da Silva hoy"

-"Puede pasar de todo con Lula Da Silva hoy, la Corte lo que evalúa hoy es el hábeas corpus, si se la niegan puede ir preso, si se la dan no va preso. El Tribunal evalúa si se cumplió la ley. Atrás de Lula vienen otros."



-"Hay una ministro que es la que va a determinar si Lula va preso o no"



-"Yo creo que la Justicia debe acatarse nos guste o no."



- Caso Odebrecht- Procesaron a Julio De Vido: "Yo no estoy muy expectante que este proceso pueda llegar muy lejos. La empresa Odebrecht dijo que los precios son internacionales, que fueron a la obra con financiación."



-"El proceso de Lula no tiene que ver con Odebrecht, sino con otra constructora."



-"Tengo la sensación qu e no irá preso, pero impedirán que sea candidato. Igual Lula aún no oficializó su candidatura."



-"La serie El Mecanismo de Netflix no marca la realidad del Lava jato, aunque hablan del dirigente de Petrobras. La trama tiene que ver con Lava jato, pero cambiaron cosas. El juez es Moro, el presidente de barba es Lula. En la serie no se protege a nadie."





